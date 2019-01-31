Много. Снег перевесил грузовик в центре Петербурга

Дорожники так старательно вывозят снег с улиц, что даже технике становится тяжело. Под весом контейнера со снегом приподнялся над землёй контейнеровоз, работающий около Екатерининского сквера в центре Петербурга. И еле-еле смог опуститься обратно на землю. Этот любопытный эпизод заметил утром 31 января фотокорреспондент «Фонтанки».

За минувшие сутки с улиц города вывезено 69,315 тысячи кубометров снега, сообщили «Фонтанке» в четверг в пресс-службе жилищного комитета. Каждый день выходят на работу более 1160 единиц техники, по ночам – чуть больше.

С начала снегопадов, то есть с 25 декабря, выпало 131,4 см осадков. Для сравнения, суперснежной зимой 2010 – 2011 годов, после которой в городе сменился губернатор, за весь январь накопилось 82 см.

Напомним одну из последних новостей про последствия снегопадов. В Купчино наледь упала на голову ребёнка с балкона на восьмом этаже.