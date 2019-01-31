Угрозы получили 28 больниц Петербурга и комитет по здравоохранению

Почти три десятка больниц Петербурга получили утром 31 января анонимные предупреждения о заминировании, но эвакуация из лечебных учреждений города пока не началась.

По данным «Фонтанки», угрозы получили 28 лечебных учреждений Северной столицы, а также комитет по здравоохранению. Однако эвакуация из стационаров пока не проводится: руководители больниц следуют инструкции, согласно которой они должны получить на это отмашку силовиков. Пока же такого указания не поступало — правоохранительные органы и спасатели проверяют помещения без принудительных прогулок для пациентов.

Бомбы, в частности, ищут, по информации нашего издания, в Александровской больнице, Покровской, в горбольнице №2, а также детской больнице им. Раухфуса.