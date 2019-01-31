«Сегодня в Питере будет трагедия». Письма о бомбах поступают с адреса, зарегистрированного в Болгарии

Устроители массовой эвакуации школ, больниц и торгово-развлекательных комплексов в Петербурге пользуются услугами болгарского хостинг-провайдера. Они используют однотипный текст.

Как стало известно «Фонтанке», электронные письма поступают с электронного адреса, обслуживаемого бесплатным почтовым сервисом Болгарии mail.bg. Анонимы пишут на русском: «Добрый день! Будем коротки с вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы».

К полудню в Петербурге эвакуировали более тридцати школ, угрозы взрывов коснулись 28 больниц и более десяти торговых центров, на прогулку вывели также чиновников Смольного из административного центра «Невская ратуша» и комитетов, расположенных по другим адресам.