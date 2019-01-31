Собянин: Перебоя с продуктами в Москве нет

Мэр столицы опроверг слухи о том, что москвичи скоро могут остаться без еды из-за новых правил въезда в пределы Третьего транспортного кольца.

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований», – написал 31 января в своем твиттере Сергей Собянин, подчеркнув, что столичные власти выдали «более чем достаточно» пропусков для завоза товаров в продуктовые магазины.

Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 января 2019 г.

По его словам, правила от 14 января, которые запрещают автомобилям грузоподъемностью более одной тонны въезжать в дневное время в пределы ТТК, «дают возможность обеспечить более действенный контроль». Столичный градоначальник отметил, что знает о недовольстве граждан, но без этого, по его мнению, на дорогах Москвы будет «хаос».

При этом бизнесмены, как сообщает издание «Коммерсантъ», уже предупредили Собянина о возможных перебоях с поставкой продуктов и росте расходов на логистику.