В Петербурге эвакуируют больше тридцати школ, сообщения о бомбах продолжают поступать

Ученики более тридцати школ Петербурга эвакуированы после анонимных сообщений о заминировании. В рассылку включены электронные адреса самих образовательных учреждений.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета образования, по состоянию на 11 часов 30 минут эвакуация проводится в 31 школе.

«Большинство из них, 28, расположено на территории Красносельского района», – уточнили в комитете.

Список эвакуированных учреждений будет пополняться, информация продолжает поступать.

Анонимки приходят на электронные адреса школ. Их администрации ставят в известность районные отделы образования.

Ранее стало известно об эвакуации основных комитетов Смольного. Рассылка затронула также больницы Петербурга и Ленобласти и торговые центры «Меркурий», «Галерея», «Гостиный двор», «Жемчужная плаза», «Пик», «Невский центр», «Радуга», диско-клуб «Ретродискотека» на Заневском проспекте, «Лето», парки семейного отдыха Joki Joya в ТРК «Гранд Каньон», ТРЦ «Монпансье», «Охта Молл», «Питерлэнд», «Лето», бизнес-центр «Лахта» на улице Оптиков.