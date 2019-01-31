Стадион «Зенита» перед Евро-2020 отдадут УЕФА

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» отдадут в пользование Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для подготовки к проведению матчей чемпионата Европы-2020. Об этом на совещании в Смольном заявил заместитель главы российского оргкомитета Евро-2020 Дмитрий Поляков.

«По итогам последнего визита комиссии УЕФА была согласована дата передачи стадиона в исключительное пользование УЕФА на время турнира. Это 15 мая 2020 года», – заявил Поляков.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).

Как заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин, если сборная России отберётся на турнир, она точно сыграет в Петербурге минимум два матча. Ранее открылся сайт для желающих подать заявки на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы-2020.