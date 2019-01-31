«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.

Как сообщил Александр Парфёнов, руководитель транспортного департамента «Аквилон Инвест», сегодня холдинг обладает двумя парками собственной техники в Архангельской области и Санкт-Петербурге, которые насчитывают больше 50 единиц. «Наличие собственной техники позволяет проводить большую часть механизации строительного процесса собственными силами и не зависеть от действий субподрядчиков. Это обеспечивает своевременность и даже увеличение темпов проведения работ, а также расширяет возможности контроля за процессом строительства, что, соответственно, положительно сказывается на качестве», – отметил Александр Парфенов.

На сегодняшний день в автотранспортном парке «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге функционируют 19 башенных кранов, что обеспечивает потребности стройплощадок на 100%. В ближайшее время планируется расширение парка еще на 6 единиц спецтехники, которые позволит охватить больше этапов строительных работ.

«Своевременность передачи объектов дольщикам всегда была для нас приоритетной задачей. Мы стремимся максимально контролировать процесс возведения дома и исключить непредвиденные факторы. Кроме того, наличие собственного парка техники позволяет оптимизировать расходы, снизить себестоимость строительства, а, следовательно, конечную цену квадратного метра для покупателей», – отметил Виталий Коробов, директор по развитию Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Напомним, холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Северной столице пять жилых комплексов или порядка 300 тысяч кв.м. недвижимости: ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтайском районе, а также ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе. По итогам 2018 года компанией было введено в эксплуатацию порядка 160 тысяч кв.м недвижимости, в том числе два первых объекта в Санкт-Петербурге: ЖК «КосмосSTAR» и 1-ая очередь ЖК «4YOU». Заселение всех объектов происходит в соответствии с заявленными сроками.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» (застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru )

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru )

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь (застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru)

ЖК «4YOU», 2 очередь (застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru)

ЖК «4YOU», 3 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru)

ЖК «СолнцеPARK» (застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru)

ЖК «All Inclusive», 1 очередь (застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru)

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