18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 65.36р
75.20р
14:14 31.01.2019
Расширенный поиск
Срочно

Что сегодня минируют в Петербурге. Новости. Фото

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
31.01.2019 12:28
Печать

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%. 

Как сообщил Александр Парфёнов, руководитель транспортного департамента «Аквилон Инвест», сегодня холдинг обладает двумя парками собственной техники в Архангельской области и Санкт-Петербурге, которые насчитывают больше 50 единиц. «Наличие собственной техники позволяет проводить большую часть механизации строительного процесса собственными силами и не зависеть от действий субподрядчиков. Это обеспечивает своевременность и даже увеличение темпов проведения работ, а также расширяет возможности контроля за процессом строительства, что, соответственно, положительно сказывается на качестве», – отметил Александр Парфенов. 

На сегодняшний день в автотранспортном парке «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге функционируют 19 башенных кранов, что обеспечивает потребности стройплощадок на 100%. В ближайшее время планируется расширение парка еще на 6 единиц спецтехники, которые позволит охватить больше этапов строительных работ. 

«Своевременность передачи объектов дольщикам всегда была для нас приоритетной задачей. Мы стремимся максимально контролировать процесс возведения дома и исключить непредвиденные факторы. Кроме того, наличие собственного парка техники позволяет оптимизировать расходы, снизить себестоимость строительства, а, следовательно, конечную цену квадратного метра для покупателей», – отметил Виталий Коробов, директор по развитию Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».  

Напомним, холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Северной столице пять жилых комплексов или порядка 300 тысяч кв.м. недвижимости: ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтайском районе, а также ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе. По итогам 2018 года компанией было введено в эксплуатацию порядка 160 тысяч кв.м недвижимости, в том числе два первых объекта в Санкт-Петербурге: ЖК «КосмосSTAR» и 1-ая очередь ЖК «4YOU». Заселение всех объектов происходит в соответствии с заявленными сроками.  

ЖК «ARTквартал.Аквилон» (застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru )

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru ) 

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь (застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru)

 ЖК «4YOU», 2 очередь (застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru)

ЖК «4YOU», 3 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru)

ЖК «СолнцеPARK» (застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru)

ЖК «All Inclusive», 1 очередь (застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru)

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2019 10:22

«Петербургская Недвижимость» подвела итоги года

Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» увеличил количество реализованных квартир на 21,1%.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.01.2019 14:19

Детский сад в IQ Гатчина готовится к сдаче

Рабочая комиссия проинспектировала строительство дошкольного учебного заведения в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест».
pixabay.com
29.01.2019 12:47

Чем больше – тем дешевле

За повторную покупку квартиры или коммерческого помещения компания «КВС» предоставляет скидку согласно программе «Лояльности». Серебряная карта по данной программе дает владельцам право на покупку жилья или коммерции со скидкой 2%, владельцам золотой – 3%.
СК «Полис Групп»
28.01.2019 16:11

ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово

Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.