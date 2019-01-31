Первая в новом году: ДТП под «мостом глупости» удалось поймать на видео

«Мост глупости» на Софийской улице не продержался и двух месяцев. Сегодня, 31 января, под ним застряла «Газель» – первая в этом году. Точнее, первая замеченная в этом году.

Последствия нельзя назвать серьёзными, но момент столкновения очевидец снял на видео, что бывает крайне редко. Обычно на камеру попадают уже остановившиеся машины, разорванные в клочья или нарезанные ломтями.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Предыдущая авария была замечена 6 декабря. Тогда не прошёл «Валдай». Как раз сегодня твиттер «моста глупости» решил подсчитать, сколько дней не было ДТП. И через час сообщил о новом. По его подсчётам, это 163-я застрявшая машина.

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением.

Городские власти активно взялись за мост после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.