Беглов объяснил, почему именно Петербург достоин принять футбольный Евро-2020 из всех городов России

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги совещания в Смольном по поводу подготовки к чемпионату Европы в 2020 году, четыре матча которого пройдут в Северной столице.

«Российский футбольный союз доверил нам представлять Россию на Евро-2020. По-моему, это справедливо, ведь самый первый официальный футбольный матч в России прошел именно в Петербурге в 1897 году. Жители нашего города очень любят эту игру, поддерживают «Зенит». Петербург будет полностью готов к проведению Евро-2020. У нас накоплен большой опыт по проведению подобных крупных соревнований, благодаря Кубку конфедераций – 2017 и чемпионату мира – 2018. Подготовлена вся инженерная инфраструктура. Но самое главное, мы имеем нематериальный опыт, который нам подарил ЧМ-2018. С удовольствием будем болеть за нашу сборную. Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне. Мы готовы к проведению этого праздника», – подчеркнул Беглов.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который также приехал на совещание в Смольный, заявил, что считает Петербург хорошим городом для матчей сборных, и даже анонсировал проведение здесь одного из матчей отборочного этапа Евро-2020.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).

Как заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин, если сборная России отберётся на турнир, она точно сыграет в Петербурге минимум два матча. Ранее открылся сайт для желающих подать заявки на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы-2020.