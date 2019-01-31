Чиновников эвакуируют из «Невской ратуши». Волна эвакуаций началась с массовой рассылки электронных писем

Эвакуация школ, торговых центров и рынков в Петербурге началась с электронной рассылки писем о бомбах. Анонимы упомянули десятки объектов, в том числе административный центр Смольного «Невская ратуша».

Как стало известно «Фонтанке», утром 31 января чиновников попросили на выход из кабинетов в Дегтярном переулке. В «Невской ратуше» расположены, в частности, комитеты по инвестициям, имущественных отношений, энергетики, юридический.

Кроме «Невской ратуши», эвакуация затронула другие подразделения Смольного. Сотрудники жилищного комитета тоже вынужденно прогуливаются на площади Островского, а комитета образования – по переулку Антоненко.

Анонимные сообщения о бомбах поступили в «Гостиный двор», «Галерею», «ИКЕА», «Невский центр», ТРЦ «Радуга» и еще десятки комплексов.

По неподтвержденной информации, в Петербурге эвакуируют также около тридцати школ.

Накануне электронная рассылка о взрывных устройствах коснулась российских городов. Анонимы просили не повторять ошибок Магнитогорска и обещали жертвы.