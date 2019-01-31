Новая волна «заминирований» накрыла Россию. Мэр Новосибирска не стал прерывать совещание из-за сообщения о бомбе

В Омске, Новосибирске, Самаре и других городах прошли эвакуации в больницах, школах и торговых центрах из-за поступившей информации о заложенных в них взрывных устройствах.

В Омске учеников и педагогов учебных заведений вывели на улицу для того, чтобы проверить здания, в которых якобы находились бомбы. Анонимные сообщения об этом поступили утром 31 января. Сейчас в школах 120 и 65 продолжается проверка. Об этом сообщает группа во «ВКонтакте» «ЧП Омск».

В Новосибирске «заминировали» несколько школ, торгово-офисный центр «Олимпия» и городскую мэрию. Глава города Анатолий Локоть, несмотря на необходимую в таких случаях эвакуацию, продолжил общаться со СМИ, как сообщает НГС (Новосибирск) во «ВКонтакте». Городскую мэрию уже минировали 29 января. Областное МВД заверило, что в данный момент проводится проверка.

В Самаре неизвестные также отправили сообщения о якобы заложенных бомбах. На данный момент известно об эвакуации в ТЦ «Апельсин» и региональном деловом центре. Также очевидцы сообщают о проверке в больнице им. Ерошевского.

Волна заминирований докатилась и до Екатеринбурга, где утром пришлось эвакуировать школы, больницы и ТЦ «Прогресс».

В Волгограде эвакуацию провели в областной больнице № 3, «Каустике», школах № 37, 5, 6, 49 и в городской думе.