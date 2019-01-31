На Сестрорецком направлении восстановлено движение электричек

Движение электричек на Сестрорецком направлении восстановлено, сообщает Октябрьская железная дорога.

«В настоящее время все электропоезда следуют по расписанию», – отметили днем 31 января на предприятии.

Напомним, техническая неисправность на участке Новая Деревня – Белоостров была обнаружена сегодня в 7:25. По информации путейцев, ее устранили в 8:20.

Задержано 6 электропоездов Сестрорецкого направления, они отстали от расписания на время до получаса.