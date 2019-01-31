СКР возбудил дело против главы штаба МВД по Ингушетии

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ингушетии возбудило уголовное дело против начальника штаба МВД по республике по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства 31 января.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего начальника штаба МВД России по Республике Ингушетия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (совершение мошенничества в крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый воспользовался своим служебным положением и потребовал от неназванной женщины денежные средства за ее трудоустройство в республиканское управление МВД.

Подозреваемого задержали 30 января в ходе проведения совместных с отделом собственной безопасности МВД по Ингушетии и УФСБ по республике следственных действий.

В республиканском управлении МВД отметили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. Если вина задержанного будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.