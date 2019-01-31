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Среда джаза с Давидом Голощекиным
31.01.2019 21:00
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Michel Legrand ‎– Legrand Jazz

Michel Legrand ‎– Legrand Jazz

Великий французский музыкант, композитор и аранжировщик Мишель Легран ушел из жизни 26 января 2019 г. Сегодня мы вспоминаем его совместную работу с такими джазовыми звездами как: Майлз Девис, Джон Колтрейн, Фил Вудс, Пол Чемберс, Билл Эванс, Хенк Джонс, Арт Фармер и Дональд Берд.

Все аранжировки написаны Мишелем Леграном. Альбом выпущен лейблом Phlips во Франции в 1958 году.

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