Michel Legrand ‎– Legrand Jazz

play stop mute max volume + 15s repeat - 15s скачать Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Великий французский музыкант, композитор и аранжировщик Мишель Легран ушел из жизни 26 января 2019 г. Сегодня мы вспоминаем его совместную работу с такими джазовыми звездами как: Майлз Девис, Джон Колтрейн, Фил Вудс, Пол Чемберс, Билл Эванс, Хенк Джонс, Арт Фармер и Дональд Берд.

Все аранжировки написаны Мишелем Леграном. Альбом выпущен лейблом Phlips во Франции в 1958 году.