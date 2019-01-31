Черчесов: Петербург для нас хороший город. Мы здесь Египет обыграли на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на совещании в Смольном по поводу подготовки к Евро-2020 рассказал о процессе отбора в финальную часть турнира, а также заявил, что в Северной столице планируется провести новые матчи.

«Через Лигу наций мы для себя некоторые вещи пометили. Мы себя показали довольно качественно и там оставили себе лазейку на Евро-2020. На сегодняшний день у нас 56 кандидатов в сборную. Но мы не ограничиваемся этим количеством, потому что постоянно появляются новые имена. Недавно ездили в Катар, смотрели команды, кто и как играет. Из клубов к нам приходят игроки немного не готовые, потому что у нас уровень выше. Для нас Петербург – хороший город, здесь хороший стадион. На чемпионате мира мы здесь Египет обыграли. Мы хотим 10 ноября здесь сыграть еще одну игру с бельгийцами. Чтобы и мы себя здесь протестировали, и вы себя», – заявил Черчесов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).

Как заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин, если сборная России отберётся на турнир, она точно сыграет в Петербурге минимум два матча. Ранее открылся сайт для желающих подать заявки на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы-2020.