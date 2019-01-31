Токсовскую и Всеволожскую больницы проверяют после угроз анонима

Эпидемия минирований утром 31 января коснулась не только Петербурга, но и Ленобласти. Там эвакуированы больницы — в частности, Токсовская и Всеволожская.

Об этом сообщает издание 47news. Медучреждения покинули персонал и пациенты.

Кроме того, утром в адрес администрации школы №3 в Мурино Всеволожского района поступило письмо о том, что учебное заведение заминировано. Там тоже идет проверка.

Не обошла волна и торговые центры: сорвана работа ТЦ «Мега-Дыбенко».