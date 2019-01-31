С бутылок снять крышечки, тетрапак помыть и сплющить. В Петербурге пройдёт акция по раздельному сбору мусора

В Санкт-Петербурге пройдёт очередная акция «РазДельный Сбор». В городе 2 февраля будут работать более 20 пунктов сбора вторсырья.

На переработку будут приниматься 10 видов вторсырья, которое перед сдачей необходимо подготовить. Например, со стеклянных бутылок и банок надо снять крышки, тетрапаки нужно помыть, снять с них термоусадочную плёнку, наклейки и этикетки, а пластиковые бутылки, алюминиевые и жестяные банки – смять. Организаторы акции просят перед сдачей свериться с инструкцией, что можно приносить, а также ознакомиться, как подготовить мусор к переработке. Горожан просят обратить внимание, что на разных точках спектр принимаемого вторсырья может различаться, поэтому стоит заранее ознакомиться с подробной информацией об акции в официальной группе мероприятия.

Кроме того, на нескольких пунктах будут работать волонтёры «Благотворительной больницы», которые примут от горожан лекарства. «Благотворительная больница» – это инициатива петербургских врачей, фельдшеров и медсестёр, которые оказывают бесплатную медицинскую помощь тем, кто по разным причинам не может обратиться в больницу. Пациенты специалистов – подопечные «Ночлежки» и «Мальтийской службы помощи», принимают медики нуждающихся также во время рейса «Ночного автобуса» и выезжают на аутрич, оказывая медицинскую помощь бездомным людям на улицах города. Волонтёры «Благотворительной больницы» будут только на семи адресах, подчёркивают организаторы. Со списком лекарств, которые необходимы, можно ознакомиться здесь.

Акция «РазДельный Сбор» проводится уже семь лет каждую первую субботу. В январе, например, несмотря на новогодние каникулы, в ней приняли участие 4837 человек, благодаря которым на переработку отправились более 1850 кг макулатуры, 771 мешок различного пластика и более 1500 мешков других отходов, рассказали активисты, добавив, что ведут работу не только в дни акции – важным направлением является расширение карты, где отмечены стационарные контейнеры и пункты для сбора вторсырья, которыми можно пользоваться постоянно.