Происшествия
Что сегодня минируют в Петербурге. Новости. Фото
До Петербурга дошла волна заминирований. По звонку эвакуируют школы, торговые центры. "Фонтанка" в режиме онлайн будет следить за ситуацией в городе. Мы также обращаемся к нашим читателям с просьбой присылать фотографии и сообщения о случаях минирования через форму на нашем сайте.
Роман Пименов/Интерпресс/Архив
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В "Меге Дыбенко" мега транспортный коллапс:
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"Новотель" приютил учеников заминированной школы №207, по словам наших читателей, некоторые дети выбежали в шортах и кроссовках с урока физкультуры. Гостиничный комплекс предоставил школьникам зал на время ожидания.
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В "Невскую Ратушу" разрешили пустить и сотрудников, и просителей.
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Уже больше часа ученики школы №405 в Красногвардейском районе не могут забрать свои портфели и уже отправиться по домам. Как рассказала "Фонтанке" читательница, детей оперативно вывели на улицу, а вот их сумки и рюкзаки остались в здании.
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А вот "Мега-Дыбенко" и в списках значилась, и на самом деле эвакуируется:
"Эвакуирована МЕГА Дыбенко. Все подъезды к тц закрыты и очень большая пробка на въезд и выезд", - сообщает очевидец.
Напомним, вы также можете передавать оперативные новости на "Фонтанку" через специальную форму на нашем сайте или на электронную почту mail@fontanka.ru:
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Судя по поступающим в редакцию сообщениям, далеко не все торговые комплексы, чьи адреса были в массовой рассылке "взрывных" писем, эти послания получили. Или не все приняли во внимание.
Читатель "Фонтанки" Кирилл, работающий в "Охта Молле", уточняет: Никакой эвакуации в комплексе не проводилось! Все магазины работают в обычном режиме!
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Читатели сообщают, что эвакуация ТРК "Нептун" была стремительной. Всех уже пускают обратно
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Из Мечникова всех выпускают и ни кого не впускают:
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Настала очередь ТРК "Нептун", пишут читатели "Фонтанки": "не пускают, поступило сообщение о минировании, стоит полиция, пожарные".
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В Дом книги стали пускать покупателей, передает корреспондент "Фонтанки":
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Хотели сделать новость про то, что злодеи проигнорировали культурные заведения Петербурга, но комитет по культуре обещал уточнить, вдруг все-таки кто-то...
Впрочем, в пресс-службе ведомства напоминают, что сейчас из культурных никто, кроме музеев и не открыт. Концерты-театры вечером будут.
Со спортом в городе тоже все в порядке: ни одно учреждение от атаки анонимных "минеров" не пострадало, - заверили в профильном комитете.
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У спецслужб в Петербурге кончились собаки, - читайте на "Фонтанке" подробности.
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Немного разбавим приятными новостями. Как сообщил нам главный синоптик города Александр Колесов, январь стал очень солнечным месяцем, если сравнивать с 45 минутами солнца за весь декабрь.
С учетом сегодняшнего дня ожидается 10 часов солнца за 9 солнечных дней. Правда, по словам Колесова, были три дня, когда приборы вообще не фиксировали лучей от нашего светила.
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Зона "поражения" от коллег из "Сети городских порталов":
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Из "Невской ратуши" сообщают, что рабочий день на свежем воздухе продолжается: ждут кинологов, которые пока задействованы на других объектах.
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У дома Зингера в эти минуты и эвакурироваться приятно: солнце в Петербурге редкое явление.
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А мы продлжаем:
Эвакуируют гимназию 405 Красногвардейского района. Дети собираются на стадионе рядом со школой, - пишут читатели.
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Если местные новости о заминированиях вам поднадоели, то всегда же интересней, что у соседа. Почитайте последние "взрывные" сообщения от коллег из Новосибирска и Уфы, например.
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Было бы смешно, если не было бы так грустно, - замечает Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер и постит картинку своего читателя:
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Детей из 169-ой школы, которых на время эвакуации приютил ближайший собор, уже отпустили по домам, - сообщили "Фонтанке" родители школьников.
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"Сегодня около 10:30 в Городе Колпино в Детской Городской Больнице №22 на Заводском Проспекте были отменены все процедуры . Все пациенты были в своих Отделениях,а кто приходит ежедневно ,ушли домой. Скорее тоже поступило сообщение о минировании ", - сообщил Станислав через форму "Пришлите свою новость!" на сайте "Фонтанки".
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Учеников школы №207 в центре Петербурга отпустили по домам после анонимного сообщения о заминировании. Читатели "Фонтанки" сообщают, что дети из начальной школы стали звонить с "радостной новостью" около 12:00, после третьего урока. "Играли на перемене, пришёл директор, сказал "спокойствие, это не учебная тревога, звоните родителям". После чего все организованно оделись и вышли на улицу. Сейчас все находятся на заднем дворе школы, где обычно гуляет продленка. Часть детей уже разобрали по домам родители".
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Вынужденный моцион сотрудников Жилкома продолжается:
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ЧП!!! По слухам, заминирована Александровская больница. Меня утром не пустили на кафедру скорой помощи, сказали, что будут эвакуировать всех. В соцсетях нашла инфу о многочисленных подобных случаях по городу и области. Кто что слышал, поделитесь в комментариях инфой. #ЧП #МИНЫ #больница #заминировали #спб #скорая #врач #Инстатренинг #город #террор #люди
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"Оцеплено здание детской больницы 22 в Колпино. По заявлениям сотрудников на 2 часа. В больницу никого не пускают, пока никого не эвакуируют" - передают очевидцы.
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"Школу 482 (м. Парнас) тоже эвакуировали", - сообщают родители учеников.
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У "ПИКа":
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Минутка полезной информации для тех, кто уже эвакуирован или в ближайшее время не по своей воле окажется на улице. Прогноз погоды в Петербурге на день:
Одевайтесь теплее.
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В "Мегаполис Онлайн" тревожатся:
"Господа, контактик в опасности, говорят, дом книги эвакуируют 😢😱"
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Об особенностях эвакуации в Ленобласти сообщают читатели "Фонтанки", по словам Марины, в Токсовской больнице, где лежит ее родственница, тех, кто может ходить, попросили покинуть здание, а вот троих лежачих из палаты женщины тревожить на время проверки не стали.
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Что-то странное происходит с "Невским центром": не так давно мы публиковали фотографии с закрытыми дверями и сотрудниками полиции, не пускающими никого внутрь, однако в адрес редакции поступают настойчивые звонки и письма о том, что эвакуации не производилась.
"Стокманн не эвакуирован, все сотрудники обязаны быть на месте. Даже мчс эвакуировались", - сообщает Кристина.
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Тем временем в "Невской Ратуше" продолжается проверка и чиновники вынужденно коротают время на улице или отправились на ланч:
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Как сообщили "Фонтанке" родители учеников 169 школы в Центральном районе, детей на время эвакуации пустил к себе погреться находящийся рядом Федоровский собор.
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Минут 20 назад мы вам составляли список торговых комплексов, куда пришли тревожные электронные письма.
Можно продолжить "игру в бинго" - вычеркиваем "Пик". Эвакуация началась
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На Фурштатской, 29а проверяют школу №197
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По данным "Фонтанки", лечебные учреждения не эвакуируют, но их проверяют струдники силовых ведомств и МЧС. Пока режим работы - обычный.
Предварительно, всего по городу "заминировано" 28 медучреждений и даже сам комитет по здравоохранению.
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Как сообщают читатели "Фонтанки", теперь приходится потревожить больных и в Петербурге. До этого сообщалось о "заминировании" больниц в ближайших районах области.
"Волной" накрыло детскую больницу имени Раухфуса.
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По данным “Фонтанки”, письма пришли с электронного адреса, обслуживаемого болгарским хостером. Вот его текст:
“Добрый день! Будем коротки с Вами.На территории вашего объекта заложено взрывное устройство!Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы”.
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Как передает корреспондент "Фонтанки", у эвакуированного здания Жилищного комитета не только пожарные, но и Ленгаз:
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Прошла эвакуация из школы 385 2 корпус на проспекте Ветеранов, - сообщают читатели.
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Вот такое, судя по всему, типовое сообщение приходит в адрес заминированных объектов в Ленинградской области, сообщает 47News:
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Список торговых и бизнес-центров, в которые пришли сообщения о взрывных устройствах:
ТРК “Меркурий”, “Галерея”, “Гостиный двор”, “Жемчужная плаза”, “Пик”, “Невский центр”, “Радуга”, диско-клуб “Ретродискотека” на Заневском проспекте, “Лето”, парки семейного отдыха Joki Joya в ТРК “Гранд Каньон”, ТРЦ “Монпансье”, “Охта Молл”, “Питерлэнд”, “Лето”, бизнес-центр “Лахта” на улице Оптиков.
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Итак, как сообщили "Фонтанке" в кромитете по образованию, на настоящий момент проверяют 31 школу. 28 из них - в Красносельском районе. Сообщения поступали по электронной почте.
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Кажется, пришло время подсчитать, что у нас за утро. Не исключено, что школа №100, о которой нам только что сообщили читатели моежт как раз и оказатсья сотой к списке.
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Тут вот такое еще: когда надо спасать самих себя.
"СПб ГКУ ПСС Санкт-Петербурга также была эвакуирована из здания в 11 часу утра сегодня", - пришло черзе новостную форму на нашем сайте.
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Вот тут согласимся: не до танцев сейчас. Это к тому, что нам передают о том, что позвонили в клуб "Ретро дискотека"
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"Невский центр" в эти минуты:
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ТРК "Питер Радуга":
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Канал "Протестный Петербург":
Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщает, что сообщения о минировании поступили в 30 школ. Сам комитет, напомним, тоже эвакуирован.
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Наш фотограф передает от "Невского центра". Шоппинг не задался:
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Жилищный комитет
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Смольнинским комитетам приходится выходить на улицу не только в Ратуше - как передают очевидцы, на внеплановую прогулку отправился комитет по образованию, расположенный в переулке Антоненко.
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"Невская Ратуша" в эти минуты:
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К слову, сотрудникам Ратуши не привыкать - у них были масштабные учения:
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Чиновникам тоже приходится претерпевать неудобства - сообщают из "Невской ратуши", что и к ним поступил тревожный звонок.
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Читатель "Фонтанки" Петр: Выводят людей из торгового комплекса "Радуга"и "Оби" на пр.Космонавтов д.14
Напомним, что вы можете сообщить нам о последних новостях и поделиться своими фото и видео через форму на сайте.
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Телеграм канал "Мегаполис онлайн" со ссылкой на очевидцев предупреждает, что на "Площади Восстания" всех просят покинуть станцию, эскалаторы выключены, поезда проходят без остановки.
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Как сообщают коллеги, в Ленобласти тоже тревожно.Всеволожская и Токсовская больницы тоже "заминированы"
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Краткий список эвакуированных:
ТЦ Мега Дыбенко
ТЦ Жемчужная Плаза
ТЦ Шкиперский Молл
ТЦ Нептун
ТЦ Континент на проспекте Стачек
ТЦ Радуга
Полюстровский рынок
БЦ Лахта 1,2
Школу 547 в Красносельском районе
Школу 291 в Красносельском районе
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На настоящий момент речь идет о якобы 60 объектах по всему Петербургу и пригорогдам.
На улицу попросили персонал и посетителей «Континента» на проспекте Стачек, «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе, Полюстровского рынка. Также горожане заявляют об эвакуации из школ №№509 и 547 Красносельского района. Якобы анонимки о заминировании касаются 60 объектов города.