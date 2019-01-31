Что сегодня минируют в Петербурге. Новости. Фото

До Петербурга дошла волна заминирований. По звонку эвакуируют школы, торговые центры. "Фонтанка" в режиме онлайн будет следить за ситуацией в городе. Мы также обращаемся к нашим читателям с просьбой присылать фотографии и сообщения о случаях минирования через форму на нашем сайте.

31 января, 14:13 В "Меге Дыбенко" мега транспортный коллапс:







31 января, 14:05 "Новотель" приютил учеников заминированной школы №207, по словам наших читателей, некоторые дети выбежали в шортах и кроссовках с урока физкультуры. Гостиничный комплекс предоставил школьникам зал на время ожидания.

31 января, 14:04 В "Невскую Ратушу" разрешили пустить и сотрудников, и просителей.

31 января, 14:03 Уже больше часа ученики школы №405 в Красногвардейском районе не могут забрать свои портфели и уже отправиться по домам. Как рассказала "Фонтанке" читательница, детей оперативно вывели на улицу, а вот их сумки и рюкзаки остались в здании.

31 января, 13:60 А вот "Мега-Дыбенко" и в списках значилась, и на самом деле эвакуируется: "Эвакуирована МЕГА Дыбенко. Все подъезды к тц закрыты и очень большая пробка на въезд и выезд", - сообщает очевидец. Напомним, вы также можете передавать оперативные новости на "Фонтанку" через специальную форму на нашем сайте или на электронную почту mail@fontanka.ru:

31 января, 13:58 Судя по поступающим в редакцию сообщениям, далеко не все торговые комплексы, чьи адреса были в массовой рассылке "взрывных" писем, эти послания получили. Или не все приняли во внимание. Читатель "Фонтанки" Кирилл, работающий в "Охта Молле", уточняет: Никакой эвакуации в комплексе не проводилось! Все магазины работают в обычном режиме!

31 января, 13:47 Читатели сообщают, что эвакуация ТРК "Нептун" была стремительной. Всех уже пускают обратно

31 января, 13:28 Настала очередь ТРК "Нептун", пишут читатели "Фонтанки": "не пускают, поступило сообщение о минировании, стоит полиция, пожарные".

31 января, 13:27 В Дом книги стали пускать покупателей, передает корреспондент "Фонтанки":





31 января, 13:19 Хотели сделать новость про то, что злодеи проигнорировали культурные заведения Петербурга, но комитет по культуре обещал уточнить, вдруг все-таки кто-то... Впрочем, в пресс-службе ведомства напоминают, что сейчас из культурных никто, кроме музеев и не открыт. Концерты-театры вечером будут. Со спортом в городе тоже все в порядке: ни одно учреждение от атаки анонимных "минеров" не пострадало, - заверили в профильном комитете.

31 января, 13:17 У спецслужб в Петербурге кончились собаки, - читайте на "Фонтанке" подробности.

31 января, 13:04 Немного разбавим приятными новостями. Как сообщил нам главный синоптик города Александр Колесов, январь стал очень солнечным месяцем, если сравнивать с 45 минутами солнца за весь декабрь. С учетом сегодняшнего дня ожидается 10 часов солнца за 9 солнечных дней. Правда, по словам Колесова, были три дня, когда приборы вообще не фиксировали лучей от нашего светила.

31 января, 13:03 Зона "поражения" от коллег из "Сети городских порталов":

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31 января, 13:01 Из "Невской ратуши" сообщают, что рабочий день на свежем воздухе продолжается: ждут кинологов, которые пока задействованы на других объектах.

31 января, 12:60 У дома Зингера в эти минуты и эвакурироваться приятно: солнце в Петербурге редкое явление. Фото: читатель "Фонтанки" Денис

31 января, 12:56 А мы продлжаем: Эвакуируют гимназию 405 Красногвардейского района. Дети собираются на стадионе рядом со школой, - пишут читатели.

31 января, 12:53 Если местные новости о заминированиях вам поднадоели, то всегда же интересней, что у соседа. Почитайте последние "взрывные" сообщения от коллег из Новосибирска и Уфы, например.

31 января, 12:49 Было бы смешно, если не было бы так грустно, - замечает Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер и постит картинку своего читателя:

31 января, 12:47 Детей из 169-ой школы, которых на время эвакуации приютил ближайший собор, уже отпустили по домам, - сообщили "Фонтанке" родители школьников.

31 января, 12:46 "Сегодня около 10:30 в Городе Колпино в Детской Городской Больнице №22 на Заводском Проспекте были отменены все процедуры . Все пациенты были в своих Отделениях,а кто приходит ежедневно ,ушли домой. Скорее тоже поступило сообщение о минировании ", - сообщил Станислав через форму "Пришлите свою новость!" на сайте "Фонтанки".

31 января, 12:42 Учеников школы №207 в центре Петербурга отпустили по домам после анонимного сообщения о заминировании. Читатели "Фонтанки" сообщают, что дети из начальной школы стали звонить с "радостной новостью" около 12:00, после третьего урока. "Играли на перемене, пришёл директор, сказал "спокойствие, это не учебная тревога, звоните родителям". После чего все организованно оделись и вышли на улицу. Сейчас все находятся на заднем дворе школы, где обычно гуляет продленка. Часть детей уже разобрали по домам родители".

31 января, 12:41 Вынужденный моцион сотрудников Жилкома продолжается:







31 января, 12:35 "Оцеплено здание детской больницы 22 в Колпино. По заявлениям сотрудников на 2 часа. В больницу никого не пускают, пока никого не эвакуируют" - передают очевидцы.

31 января, 12:34 "Школу 482 (м. Парнас) тоже эвакуировали", - сообщают родители учеников.

31 января, 12:31 У "ПИКа": Фото: читатель "Фонтанки"

31 января, 12:29 Минутка полезной информации для тех, кто уже эвакуирован или в ближайшее время не по своей воле окажется на улице. Прогноз погоды в Петербурге на день: Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода Одевайтесь теплее.

31 января, 12:24 В "Мегаполис Онлайн" тревожатся: "Господа, контактик в опасности, говорят, дом книги эвакуируют 😢😱"

31 января, 12:22 Об особенностях эвакуации в Ленобласти сообщают читатели "Фонтанки", по словам Марины, в Токсовской больнице, где лежит ее родственница, тех, кто может ходить, попросили покинуть здание, а вот троих лежачих из палаты женщины тревожить на время проверки не стали.

31 января, 12:09 Что-то странное происходит с "Невским центром": не так давно мы публиковали фотографии с закрытыми дверями и сотрудниками полиции, не пускающими никого внутрь, однако в адрес редакции поступают настойчивые звонки и письма о том, что эвакуации не производилась. "Стокманн не эвакуирован, все сотрудники обязаны быть на месте. Даже мчс эвакуировались", - сообщает Кристина.

31 января, 12:07 Тем временем в "Невской Ратуше" продолжается проверка и чиновники вынужденно коротают время на улице или отправились на ланч:







31 января, 12:03 Как сообщили "Фонтанке" родители учеников 169 школы в Центральном районе, детей на время эвакуации пустил к себе погреться находящийся рядом Федоровский собор.

31 января, 11:59 Минут 20 назад мы вам составляли список торговых комплексов, куда пришли тревожные электронные письма. Можно продолжить "игру в бинго" - вычеркиваем "Пик". Эвакуация началась

31 января, 11:58 На Фурштатской, 29а проверяют школу №197

31 января, 11:55 По данным "Фонтанки", лечебные учреждения не эвакуируют, но их проверяют струдники силовых ведомств и МЧС. Пока режим работы - обычный. Предварительно, всего по городу "заминировано" 28 медучреждений и даже сам комитет по здравоохранению.

31 января, 11:53 Как сообщают читатели "Фонтанки", теперь приходится потревожить больных и в Петербурге. До этого сообщалось о "заминировании" больниц в ближайших районах области. "Волной" накрыло детскую больницу имени Раухфуса.

31 января, 11:45 По данным “Фонтанки”, письма пришли с электронного адреса, обслуживаемого болгарским хостером. Вот его текст:

“Добрый день! Будем коротки с Вами.На территории вашего объекта заложено взрывное устройство!Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы”.

31 января, 11:43 Как передает корреспондент "Фонтанки", у эвакуированного здания Жилищного комитета не только пожарные, но и Ленгаз:





31 января, 11:42 Прошла эвакуация из школы 385 2 корпус на проспекте Ветеранов, - сообщают читатели.

31 января, 11:37 Вот такое, судя по всему, типовое сообщение приходит в адрес заминированных объектов в Ленинградской области, сообщает 47News: Фото: 47News

31 января, 11:36 Список торговых и бизнес-центров, в которые пришли сообщения о взрывных устройствах: ТРК “Меркурий”, “Галерея”, “Гостиный двор”, “Жемчужная плаза”, “Пик”, “Невский центр”, “Радуга”, диско-клуб “Ретродискотека” на Заневском проспекте, “Лето”, парки семейного отдыха Joki Joya в ТРК “Гранд Каньон”, ТРЦ “Монпансье”, “Охта Молл”, “Питерлэнд”, “Лето”, бизнес-центр “Лахта” на улице Оптиков.

31 января, 11:32 Итак, как сообщили "Фонтанке" в кромитете по образованию, на настоящий момент проверяют 31 школу. 28 из них - в Красносельском районе. Сообщения поступали по электронной почте.

31 января, 11:30 Кажется, пришло время подсчитать, что у нас за утро. Не исключено, что школа №100, о которой нам только что сообщили читатели моежт как раз и оказатсья сотой к списке.

31 января, 11:29 Тут вот такое еще: когда надо спасать самих себя. "СПб ГКУ ПСС Санкт-Петербурга также была эвакуирована из здания в 11 часу утра сегодня", - пришло черзе новостную форму на нашем сайте. Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

31 января, 11:27 Вот тут согласимся: не до танцев сейчас. Это к тому, что нам передают о том, что позвонили в клуб "Ретро дискотека"

31 января, 11:24 "Невский центр" в эти минуты:







31 января, 11:23 ТРК "Питер Радуга":

31 января, 11:19 Канал "Протестный Петербург": Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщает, что сообщения о минировании поступили в 30 школ. Сам комитет, напомним, тоже эвакуирован.

31 января, 11:18 Наш фотограф передает от "Невского центра". Шоппинг не задался: Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

31 января, 11:17 Жилищный комитет

31 января, 11:15 Смольнинским комитетам приходится выходить на улицу не только в Ратуше - как передают очевидцы, на внеплановую прогулку отправился комитет по образованию, расположенный в переулке Антоненко.

31 января, 11:12 "Невская Ратуша" в эти минуты: Фото: читатель "Фонтанки" Фото: читатель "Фонтанки"

31 января, 11:11 К слову, сотрудникам Ратуши не привыкать - у них были масштабные учения: Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

31 января, 11:07 Чиновникам тоже приходится претерпевать неудобства - сообщают из "Невской ратуши", что и к ним поступил тревожный звонок.

31 января, 11:07 Читатель "Фонтанки" Петр: Выводят людей из торгового комплекса "Радуга"и "Оби" на пр.Космонавтов д.14 Напомним, что вы можете сообщить нам о последних новостях и поделиться своими фото и видео через форму на сайте.

31 января, 11:05 Телеграм канал "Мегаполис онлайн" со ссылкой на очевидцев предупреждает, что на "Площади Восстания" всех просят покинуть станцию, эскалаторы выключены, поезда проходят без остановки.

31 января, 11:01 Как сообщают коллеги, в Ленобласти тоже тревожно.Всеволожская и Токсовская больницы тоже "заминированы"

31 января, 10:60 Краткий список эвакуированных: ТЦ Мега Дыбенко

ТЦ Жемчужная Плаза

ТЦ Шкиперский Молл

ТЦ Нептун

ТЦ Континент на проспекте Стачек

ТЦ Радуга

Полюстровский рынок

БЦ Лахта 1,2

Школу 547 в Красносельском районе

Школу 291 в Красносельском районе