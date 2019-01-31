В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева, генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина, представители нового детского сада и, конечно, дети и их родители.

Геннадий Щербина от лица строителей передал символическую связку ключей от детского сада Александру Беглову, который вручил ее детям – воспитанникам нового детского сада.

«Для нашей Компании такие события, как сегодняшнее, являются очень важными. Мы очень рады, что у детей Василеостровского района появился такой красивый, современный, комфортный детский сад, в котором, я уверен, ребята будут с удовольствием и пользой проводить время. От всей души поздравляем вас с открытием нового детского сада», – сказал Геннадий Щербина.

Для гостей мероприятия была организована экскурсия. Врио губернатора Санкт-Петербурга осмотрел новые залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, спальни и кухню.

На территории детского сада для всех детей были организованы игровые зоны, катание на пони, с детьми играли аниматоры, в том числе и талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот.

Справка

В декабре 2017 года компания «Эталон ЛенСпецСМУ» завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.

Трехэтажный детский сад общей площадью более 5 тыс. кв. м рассчитан на 195 малышей. В детском саду предусмотрены: помещения для 11 групп, кабинет для музыки, спортивный зал, пищеблок, а также медицинский блок. В садике запроектирован бассейн и душевые кабины для мальчиков и девочек. Прогулочная территория детского сада включает 11 благоустроенных площадок для игр, таким образом, у каждой группы будет индивидуальная площадка. Все дорожки детского сада имеют антитравматическое покрытие. Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках программы социальной ответственности провела закупку обучающего интерактивного мультимедийного оборудования, которое передает детскому саду.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/