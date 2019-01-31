Очевидцы: Волна массовой эвакуации дошла до Петербурга. Закрыты торговые центры, школы, рынки

Петербуржцы сообщают об эвакуации с рынков, из торговых центров, школ, бизнес-центров города утром 31 января.

Так, по информации очевидцев в соцсетях, на улицу попросили персонал и посетителей «Континента» на проспекте Стачек, «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе, Полюстровского рынка. Также горожане заявляют об эвакуации из школ №№509 и 547 Красносельского района. Якобы анонимки о заминировании касаются 60 объектов города. Эта информация, впрочем, пока официально не подтверждена.

Ранее волна ложных заминирований прокатилась по десяткам регионов России на Дальнем Востоке и в Сибири.