Глава петербургского Госстройнадзора Евгений Ким покидает пост

Руководитель службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Евгений Ким написал заявление об увольнении. Несколько дней назад в ведомстве проходили оперативные мероприятия ФСБ.

Информацию о том, что заявление об увольнении «по обоюдному желанию» написано еще накануне, «Фонтанке» 31 января подтвердил сам Ким. По его словам, решение не связано с визитом силовиков в службу на прошлой неделе.

«Это реальная обычная ротация кадров и формирование новой команды, и я это понимаю», – добавил Ким.

Новое место работы, как и своего сменщика в Госстройнадзоре, назвать он не смог.

Напомним, 24 января силовики провели обследование кабинетов главы Госстройнадзора Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова. Это связано с возможными незаконными действиями сотрудников службы при исполнении инвестиционного договора города с компанией «Дельта». Он заключен в 2009 году и касается здания на Малой Морской улице, 5.