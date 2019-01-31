Глава петербургского Госстройнадзора Евгений Ким покидает пост
Руководитель службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Евгений Ким написал заявление об увольнении. Несколько дней назад в ведомстве проходили оперативные мероприятия ФСБ.
Информацию о том, что заявление об увольнении «по обоюдному желанию» написано еще накануне, «Фонтанке» 31 января подтвердил сам Ким. По его словам, решение не связано с визитом силовиков в службу на прошлой неделе.
«Это реальная обычная ротация кадров и формирование новой команды, и я это понимаю», – добавил Ким.
Новое место работы, как и своего сменщика в Госстройнадзоре, назвать он не смог.
Напомним, 24 января силовики провели обследование кабинетов главы Госстройнадзора Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова. Это связано с возможными незаконными действиями сотрудников службы при исполнении инвестиционного договора города с компанией «Дельта». Он заключен в 2009 году и касается здания на Малой Морской улице, 5.
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Справка:
Евгений Ким был назначен главой петербургского Госстройнадзора в апреле 2018 года; перед этим он являлся исполняющим обязанности начальника, так как Леонид Кулаков перешел на должность руководителя комитета по строительству. После назначения Ким стал мишенью информационной атаки: на него писали анонимки, неизвестные оставляли ему послания на парковке, а на прием в Госстройнадзор даже привели поросенка, на котором было написано имя главы службы.