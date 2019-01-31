Петербуржец устроил из должника живой факел. Он хотел забрать свои 25 тысяч

Спор из-за 25 тысяч рублей привел в Петербурге к поджогу мужчины и отправке в колонию его недруга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 31 января, за покушение на убийство человека петербуржец Дмитрий Скворцов приговорен к восьми годам строгого режима. Он обвинялся в том, что в мае 2018-го на лестничной площадке дома по Колокольной улице нанес потерпевшему четыре удара кулаками, облил его обезжиривателем из бутылки и поджег.

Мужчина получил ожоги пламенем 30% поверхности головы, шеи, рук.

Скворцов в Куйбышевском суде объяснял, что пришел на Колокольную забрать долг – 25 тысяч рублей. Облил с целью устрашения, а поджег случайно. Потерпевший сбросил горящую футболку, тем и спасся. А Скворцов выпил бутылку водки на Марсовом поле и пошел домой.