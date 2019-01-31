Из квартиры на Светлановском украли миллион и три прицела в придачу

Три прицела пропали из квартиры в Калининском районе Петербурга после визита воров. Добрались злоумышленники и до миллиона, хранившегося хозяином в валюте.

Как сообщили 31 января «Фонтанке» в ГУ МВД РФ по городу и области, накануне в полицию с заявлением обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой домушника, который унес из квартиры на Светлановском проспекте не только 15 тысяч евро, но и три прицела – оптический, тепловизионный и прицел ночного видения. Не забыл хозяин упомянуть в списке утраченного и рюкзак, в котором, возможно, преступник и унес чужое имущество.

Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.