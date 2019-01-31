Годовой убыток Tesla сократился более чем в два раза. Маск анонсировал увольнение финдиректора

Финансовый директор Tesla Дипак Ахуджа через несколько месяцев покинет свой пост. Об этом объявил глава компании Илон Маск 31 января.

Заявление было сделано на фоне публикации финансового отчета Tesla за 2018 год, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Согласно ему, компания получила убыток в $976 млн, однако по сравнению с предыдущим годом он уменьшился более чем в два раза: 2017 год Tesla закончила в минусе на $1,9 млрд.

При этом выручка компании в 2018 году стала рекордной за всю историю существования — $21,4 млрд, в четвертом квартале она составила $7,2 млрд. В течение двух последних кварталов года чистая прибыль Tesla была положительной: за четвертый квартал она составила около $139,4 млн, а за третий — $311,5 млн. По прогнозам Tesla, каждый квартал 2019 года будет для компании прибыльным.

Несмотря на формально улучшившиеся показатели, автопроизводитель столкнулся с несколькими серьезными проблемами. В частности, у него возникали сложности с производством Tesla Model 3, из-за которых компания была вынуждена сократить штат на 7%. Компания также столкнулась с судебным разбирательством из-за твита Маска о планах сделать компанию частной.

При серьезных убытках Tesla в 2018 году потратила $700 тыс. на перелеты Илона Маска на частном самолете, в том числе с личными целями. Представитель Tesla Дэйв Арнольд заявил тогда, что передвижения Маска являются «неотъемлемой частью ведения бизнеса». «К сожалению, пока мы не можем телепортироваться, для него нет другого способа делать свою работу так же эффективно​», — сказал он.

Сам Маск называл 2018 год худшим в своей карьере.