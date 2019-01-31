Спецпрокурор США Мюллер просит не раскрывать секретные документы о вмешательстве в выборы для компании Евгения Пригожина
Спецпрокурор США Роберт Мюллер возражает против доступа компании бизнесмена Евгения Пригожина к материалам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Соответствующее ходатайство спецпрокурор направил в окружной суд Колумбии в Вашингтоне, пишет 21 января The Bell со ссылкой на CNN.
Защита компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» ранее просила раскрыть засекреченные материалы, имеющие отношение к ней и ее должностным лицам, чтобы подготовиться к судебному разбирательству.
Мюллер в своих возражениях указывает, что раскрытие засекреченных материалов расследования может повредить национальной безопасности США, поскольку Евгений Пригожин и другие фигуранты дела проживают в России и не предстали перед американским правосудием.
Также Роберт Мюллер указывает, что у защиты «Конкорда» был доступ к «нечувствительным» материалам дела, которые впоследствии выложили в Сети. О чем именно идет речь, не уточняется.
Справка:
В феврале этого года спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул официальные обвинения против 13 россиян, которых считает причастными к вмешательству в американские президентские выборы в 2016 году. В списке — бизнесмен Евгений Пригожин, 12 его сотрудников, а также «Агентство интернет-исследований» (под этим названием работала «фабрика троллей») и компании Пригожина Concord Managament и Concord Catering.