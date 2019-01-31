Спецпрокурор США Мюллер просит не раскрывать секретные документы о вмешательстве в выборы для компании Евгения Пригожина

Спецпрокурор США Роберт Мюллер возражает против доступа компании бизнесмена Евгения Пригожина к материалам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Соответствующее ходатайство спецпрокурор направил в окружной суд Колумбии в Вашингтоне, пишет 21 января The Bell со ссылкой на CNN.

Защита компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» ранее просила раскрыть засекреченные материалы, имеющие отношение к ней и ее должностным лицам, чтобы подготовиться к судебному разбирательству.

Мюллер в своих возражениях указывает, что раскрытие засекреченных материалов расследования может повредить национальной безопасности США, поскольку Евгений Пригожин и другие фигуранты дела проживают в России и не предстали перед американским правосудием.

Также Роберт Мюллер указывает, что у защиты «Конкорда» был доступ к «нечувствительным» материалам дела, которые впоследствии выложили в Сети. О чем именно идет речь, не уточняется.