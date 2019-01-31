На Сестрорецком направлении массово задерживаются электрички. Пассажиры говорят об аварии

Сестрорецкое направление Октябрьской железной дороги накапливает опаздывающие электрички. О нарушенном расписании поездов 31 января «Фонтанке» сообщили читатели.

По словам пассажиров, на железной дороге между Санкт-Петербургом и Сестрорецком произошел сбой.

«Электрички задерживаются на полчаса. По громкой связи объявляют, что произошла авария», – добавляют они.

Инцидент, как следует из сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги, случился на участке Новая Деревня – Белоостров.

«В связи с технической неисправностью задерживается ряд поездов пригородного сообщения, – уточняет пресс-служба. – По состоянию на 8:30 было задержано 4 пригородных электропоезда. Диспетчерский аппарат Октябрьской железной дороги принимает меры для минимизации задержек в движении поездов».

К 8:30 из Сестрорецка и Петербурга были отправлены шесть поездов, и лишь два пришли вовремя. В течение дня по этому направлению запланированы еще 24 электрички. Время устранения неисправности в ОЖД не знают.