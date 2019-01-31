Стрелка по прохожим на Корсике нашли мёртвым в собственной квартире

Пожилой мужчина, стрелявший по прохожим в коммуне Бастия на французском острове Корсика, найден мертвым в своей квартире 31 января. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер

«RAID (спецназ) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым», написал Кастанер в Twitter.

Стрельба на Корсике произошла вечером 30 января. Сообщалось, что огонь по прохожим открыл ранее судимый за убийство мужчина 60 лет. Он укрылся в своей квартире, полиция вела с ним переговоры.

Мотивы его поступка остались неизвестны. Предположительно, стрелок страдал психическим расстройством.

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе полицейский, один человек погиб.