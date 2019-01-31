Происшествия
Стрелка по прохожим на Корсике нашли мёртвым в собственной квартире
Пожилой мужчина, стрелявший по прохожим в коммуне Бастия на французском острове Корсика, найден мертвым в своей квартире 31 января. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер
«RAID (спецназ) провел операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мертвым», написал Кастанер в Twitter.
Стрельба на Корсике произошла вечером 30 января. Сообщалось, что огонь по прохожим открыл ранее судимый за убийство мужчина 60 лет. Он укрылся в своей квартире, полиция вела с ним переговоры.
Мотивы его поступка остались неизвестны. Предположительно, стрелок страдал психическим расстройством.
По данным местных властей, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе полицейский, один человек погиб.
FLASH SPECIAL SUR VIASTELLA. Point sur la fusillade à #Bastia : ViaStella bouleverse ses programmes et fera un flash 21 heures. Inchiesta sera diffusée à 21h05 pic.twitter.com/kj3RstmqbH— France 3 Corse (@FTViaStella) 30 января 2019 г.