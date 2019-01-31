В Петербурге снег упал на голову ребенка с балкона 12-этажного дома

Упавший с балкона 12-этажного дома в Купчино снег травмировал десятилетнего прохожего. Его увозили в больницу с повреждениями головы.

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне около двух часов дня на Малой Балканской улице снег упал на голову ребенка, проходившего мимо дома 62/25.

Мальчика увезли в детскую больницу №19. Очевидцы успели заметить, что наледь откололась от балкона на восьмом этаже.

У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания медпомощи школьника отпустили с родителями. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Дом 62/25 по Малой Балканской управляется жилищно-строительным кооперативом «1173».