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Очевидцы: Волна массовой эвакуации дошла до Петербурга. Закрыты торговые центры, школы, рынки

Общество
31.01.2019 08:46
Печать

В суды пустят не всех и не в любом виде. Для россиян подготовили правила

Гражданам России придется доказывать право на пребывание в суде. Проект типовых правил пребывания посетителей в судах  по просьбе Минюста подготовил Совет судей, пишут 31 января «Ведомости».

По данным издания, правила определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода (судьи и аппарат, прокуроры, следователи и сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти, а также адвокаты).

Присяжные запускаются по списку, а полиция и МЧС в случае пожара – в сопровождении приставов или администратора. Представителей СМИ в суд пустят только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. В правилах, пишут «Ведомости», также указано, что доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда.

Запрещен будет вход гражданам в состоянии алкогольного опьянения и лицам, имеющим «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» либо не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям.

Отсутствие или отказ предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставляющие право на пребывание в суде, также являются основанием для отказа в допуске в здание суда.

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