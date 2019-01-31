В суды пустят не всех и не в любом виде. Для россиян подготовили правила

Гражданам России придется доказывать право на пребывание в суде. Проект типовых правил пребывания посетителей в судах по просьбе Минюста подготовил Совет судей, пишут 31 января «Ведомости».

По данным издания, правила определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода (судьи и аппарат, прокуроры, следователи и сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти, а также адвокаты).

Присяжные запускаются по списку, а полиция и МЧС в случае пожара – в сопровождении приставов или администратора. Представителей СМИ в суд пустят только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. В правилах, пишут «Ведомости», также указано, что доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда.

Запрещен будет вход гражданам в состоянии алкогольного опьянения и лицам, имеющим «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» либо не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям.

Отсутствие или отказ предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставляющие право на пребывание в суде, также являются основанием для отказа в допуске в здание суда.