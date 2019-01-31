Россияне могут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Бесплатно и два раза в год

Россияне получили возможность узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг, поправки в закон «О кредитных историях» вступили в силу 31 января. Данные о рейтинге будут выдаваться по запросу вместе с отчетом о кредитной истории

Кредитный рейтинг представляет собой балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. На его величину будут влиять наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и другие факторы. Чем выше балл, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом, однако даже высокий балл не является гарантией, поскольку решение принимает кредитор, пишет 31 января РБК.

Получить выписку о своей кредитной истории и данные об индивидуальном рейтинге граждане могут через портал госуслуг, причем каждый россиянин может заказать два бесплатных отчета в течение года.

Ранее в Объединенном кредитном бюро оценили индивидуальный кредитный рейтинг 77,7 млн граждан России, когда-либо бравших кредит в банке или заем в микрофинансовой организации. Аналитики выяснили, что высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 млн человек, или 78%, средний рейтинг — 7,4 млн (9%), низкий — 9,8 млн (13%).

Доля россиян с высоким кредитным рейтингом наиболее высока в Москве (84%), в Чукотском АО и Рязанской области — по 83%, в Пензенской, Орловской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, в Мордовии и Чувашии — по 82%. Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом оказалось среди жителей Тывы — 29%, Республики Алтай — 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.