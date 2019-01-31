В России может вырасти число бедных. Росстат меняет методику подсчета

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов.

​«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили 31 января РБК в министерстве труда. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены в этом году.

Сейчас уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора.

Альтернатива — концепция относительной бедности, которая широко распространена в странах Евросоюза. В качестве порога используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода. В случае перехода на этот метод расчета, уровень бедности в России повысился бы до 21,3%, оценили во ВШЭ.

Модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, предупредила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет) наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб.