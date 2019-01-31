Ученые дали возможность роботу познать себя и благодаря этому сложить в корзину мячики

Американские учёные научили роборуку писать слова и складывать мячики. Сперва она изучила мир вокруг и собственные границы.

Об этом издание N+1 рассказывает 30 января. Прежде чем приступить к выполнению задания, робот совершил тысячу движений, фиксировал своё положение в конечной точке и таким образом смог понять собственные размеры. Эти данные он в дальнейшем использовал для выполнения двух заданий — написания приветствия и переноски мячиков. Возможность познать себя роборуке дали инженеры Роберт Квятковски (Robert Kwiatkowski) и Ход Липсон (Hod Lipson) из Колумбийского университета. После удачного эксперимента они изменили структуру робота, поставив на него специальный ограничитель. Он заметил изменения и заново научился определять своё положение.