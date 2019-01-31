СМИ: В Ингушетии задержан начальник регионального штаба МВД. Его подозревают в мошенничестве

Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом 30 января сообщает ТАСС.

В пресс-службе МВД республики изданию уточнили, что по этому факту назначена служебная проверка. Задержание проводили сотрудники подразделений собственной безопасности МВД Ингушетии совместно с сотрудниками УФСБ по республике.

«В случае установления вины полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность», – подчеркнули в МВД.

Никаких подробностей дела, по которому задержан Шадиев, в ведомстве уточнять не стали. В СМИ появилась информация, что глава регионального штаба МВД мог незаконно получить субсидию на покупку жилья.