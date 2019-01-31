На Тамбасова «Гранта» влетела в «Октавию». Очевидцы говорят о погоне

В ДТП в Красносельском районе Петербурга пострадал водитель «Лады». Столкновению якобы предшествовала погоня, за которой наблюдали местные жители.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, «Лада Гранта» столкнулась с иномаркой около девяти часов вечера 30 января возле 24-го дома по улице Тамбасова. Водитель отечественного автомобиля получил травмы средней степени тяжести, второй не пострадал.

По словам очевидцев, за пострадавшим мужчиной перед столкновением гнались несколько экипажей ДПС. Якобы водитель был сильно пьян. Эту информацию в ГИБДД не подтверждают.