«Просил донести через органы СМИ». Защита сенатора Арашукова, обвиняемого в организации убийств, заявила о «политическом заказе»

Адвокат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова рассказал, что уголовные дела в отношении его клиента являются «политическом заказом». Об этом 30 января пишет ТАСС.

«Арашуков просил донести через органы СМИ, что в отношении него осуществляется политический заказ», – заявил адвокат Сергей Шишов. Он также подчеркнул, что, по мнению защиты, позиция следствия по всем пунктам обвинения является «необоснованной». От дальнейших комментариев Шишов отказался.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах девятилетней давности и участии в преступном сообществе. Подробнее об этом деле читайте в материале «Фонтанки» «Заказные убийства и чистки в «Газпроме». Что объединил арест сенатора Арашукова».