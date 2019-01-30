В квартире на Рубинштейна больше не течёт. Чиновники отчитались о ремонте громогласно, не забыв разгласить личные данные жалобщиков

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга рапортовала о завершении ремонта кровли на улице Рубинштейна, где школьница проснулась от «дождя» с потолка. Для убедительности чиновники выложили скриншот с номером телефона заявителя, его фамилией и суммой долга по квартплате.

О том, что работы на крыше 27-го дома по улице Рубинштейна завершены всего за три часа «Фонтанке» сообщили в районной пресс-службе, попросив обратить внимание на публикацию с сайта «Новости Центрального района». Автор заметки указал на неточность в публикации нашего издания — крыша, может, и протекла ночью, но заявка в Жилкомсервис №2 поступила только во второй половине дня 30 января. Чтобы подтвердить эти данные, район выложил фотографию страницы из системы учета заявок. В ней, кроме времени поступившего обращения, указаны фамилия, имя и отчество заявителя, его мобильный телефон, в красном квадратике обозначена сумма долга по квартплате. Судя по этой фотографии, работы действительно были закончены через три часа, в 16:20. В тексте новости сказано, что снег с крыши сбросили, а проблемный участок «обработали и промазали». В качестве примечания возле графы «сделано» на фотографии указано — «скинули над квартирай» (орфография сохранена — прим. ред.).

О том, что ее дочь залило «дождем» с крыши, «Фонтанке» рассказала мама 11-летней девочки. Женщина уверяла, что потолок стал мокрым ночью 30 января. Спасаться от влаги пришлось с помощью тазиков.