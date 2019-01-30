«Фабрику троллей» выселили из бизнес-центра «Лахта-2». Она мешала работать другим арендаторам

Собственник бизнес-центр «Лахта-2» после серии эвакуаций выселяет редакцию издания «Политическая экспертиза», связанного с «фабрикой троллей». Для решения хватило пяти подряд сообщений о заминировании здания.

О расторжении договора аренды сообщается на сайте бизнес-центра 30 января в обращении к арендаторам: «Мы приносим извинения за неудобства, причиненные эвакуацией. Администрация делает все возможное для скорейшей ликвидации причин информационного терроризма, направленного против БЦ «Лахта-2» и его арендаторов, в том числе достигнута договоренность о прекращении аренды с компанией, против которой направлены сообщения о ложном минировании».

Из обращения следует, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В «Лахте-2» около года арендовала офис редакция «Политэксперта». Издание появилось в 2015 году и квартировало на улице Савушкина в одном здании с «фабрикой троллей», выяснял РБК.

Электронные письма о заминировании «Лахты-2» поступали в районные суды Петербурга ежедневно с 24 января, кроме выходных. Каждый раз полиция проводила эвакуацию.