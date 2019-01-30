«Зенит» купил колумбийского полузащитника, когда тот собирался ехать на матч. Его высадили из клубного автобуса

Эффектным получилось прощание полузащитника Вильмара Барриоса, которого купил петербургский «Зенит», со своей прежней командой. Как сообщает 30 января TyC Sports, известие о завершении трансферной сделки настигло 25-летнего футболиста, когда его клуб «Бока Хуниорс» (Аргентина) собирался выезжать на матч против «Сан-Мартин Сан-Хуан».

Колумбиец был заявлен на матч и должен был отправиться вместе со всей командой, но перед самым отправлением ему сообщили о том, что он теперь игрок другой команды. Барриосе пришлось вместе с вещами выйти из автобуса. Там же он попрощался с теперь уже бывшими партнерами, тренерским штабом и персоналом.

#Boca ¡Increíble momento! Barrios subió al micro para ir a San Juan pero se bajó cuando le avisaron que estaba cerrado su pase al Zenit de Rusia. pic.twitter.com/yKTs2IhcVQ — TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Барриосу 15 млн евро.

Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В нем же начал взрослую карьеру в 2013 году. В 2016 перешел в одну из самых титулованных аргентинских команд – «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира-2018 в России.

Напомним, в минувший вторник, 30 января, «Зенит» продал Леандро Паредеса за 40 млн евро. Дороже петербуржцы за всю свою историю продавали только Халка — за 56 млн.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в среду, 30 января, заявил, что клуб планирует дозаявить для участия в Лиге Европы трех новичков. Один из них – защитник Ярослав Ракицкий, которого сине-бело-голубые уже официально представили. Вторым, судя по всему, должен стать опорный полузащитник Вильмар Барриос. Третьим может быть левый защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья.