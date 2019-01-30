Фигуранта дела вице-губернатора Коваля арестовали. Бывший глава Фонда капремонта Ленобласти обвиняется в мошенничестве

Дзержинский районный суд Петербурга вечером 30 января арестовал на два месяца экс-руководителя Фонда капремонта Ленинградской области Александра Шульгу. Он является фигурантом уголовного дела вице-губернатора региона Олега Коваля.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Шульга обвиняется по четвертой части статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере — как и Коваль.

29 января ему предъявлено обвинение, но вину он не признал и просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог в пять миллионов рублей. Однако суд арестовал его до 28 марта.

Решение об избрании меры пресечения Олегу Ковалю, напомним, суд отложил. Коваль и Шульга были задержаны 29 января после обысков ФСБ по месту жительства и работы вице-губернатора, находившегося в отпуске.

По информации 47news, в материалах уголовного дела, возбужденного о мошенничестве в особо крупном размере, речь идёт о событиях четырёхлетней давности. Дочерняя структура Газпрома — ОАО «Газпром газораспределение» — 16 декабря 2013 года заключила два договора на строительство эксплуатационных баз газового хозяйства в селе Верховажье и селе Тарнога Вологодской области. Каждый контракт на 31 млн рублей. Подрядчиком стало ООО «Межрегионстрой». Со стороны «Газпром газораспределения» договор подписывал Олег Коваль — с 2009 до 2014 годы он занимал должность замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям компании. Со стороны подрядчика автограф поставил Александр Шульга — на тот момент гендиректор подрядчика .

Совладельцем «Межрегионстроя» до мая 2012-го была супруга Олега Коваля, Ирина. Затем бенифициаром стала Наталья Шульга. В 2016 году Шульга возглавлял Фонд капремонта Ленобласти.