Происшествия
«Подожгли, чтобы проучить». СМИ выяснили подробности дела о сгоревшем школьнике в Москве
Двое несовершеннолетних были арестованы по делу о поджоге школьника в Москве. Об этом 30 января сообщает «Сноб» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, двое подростков решили проучить своего знакомого, поскольку у них начались проблемы из-за украденной канистры с горючим (возможно, бензином). Они зашли в подъезд, где пропитали одежду «провинившегося» горючим и подожгли окурком. Согласно материалам дела, все трое были в нетрезвом состоянии. Ранее сообщалось о задержании по делу одного 16-летнего подростка.
Справка:
Напомним, по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Получивший 98-процентный ожог тела пострадавший скончался в больнице, писала «Новая газета» со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошёл вечером 24 января в подъезде жилого дома по улице Берзарина в Москве. Именно оттуда в больницу доставили 15-летнего пострадавшего с поражением 98% тела.