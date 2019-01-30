«Подожгли, чтобы проучить». СМИ выяснили подробности дела о сгоревшем школьнике в Москве

Двое несовершеннолетних были арестованы по делу о поджоге школьника в Москве. Об этом 30 января сообщает «Сноб» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, двое подростков решили проучить своего знакомого, поскольку у них начались проблемы из-за украденной канистры с горючим (возможно, бензином). Они зашли в подъезд, где пропитали одежду «провинившегося» горючим и подожгли окурком. Согласно материалам дела, все трое были в нетрезвом состоянии. Ранее сообщалось о задержании по делу одного 16-летнего подростка.