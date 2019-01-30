Водитель на Загребском сбил женщину с ребёнком. Семья переходила дорогу на зелёный

Трехлетняя девочка пострадала в автомобильной аварии во Фрунзенском районе Петербурга вечером 30 января. Водитель ехал на красный сигнал светофора.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, водитель наехал на женщину с ребёнком около шести часов вечера возле 26-го дома по Загребскому бульвару. Трёхлетнюю девочку увезли в больницу Раухфуса, ее 40-летнюю попутчицу осматривают врачи в НИИ Джанелидзе. Обе получили травмы средней степени тяжести. 60-летний мужчина, который находился за рулём, не пострадал.