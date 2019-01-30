«Мне отказали в праве на жизнь». Один из основателей ДНР остался без паспорта самопровозглашенной республики

Бывший спикер парламента Донецкой народной республики Андрей Пургин остался без гражданства самопровозглашенного государства, которое он создавал. Об этом сам Пургин написал на своей странице «ВКонтакте».

Он опубликовал фотографию документа МВД ДНР, в котором Пургину отказывают в выдаче паспорта. И написал: «Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь,базовом праве человека. Просто и буднично я лишён всех документов...» Пургин добавил, что паспорта также лишили его жену, которая «исправно платила налоги».

Пургин подтвердил РБК подлинность записи в соцсети. Он подчеркнул, что собирается остаться в Донецке, потому что «уезжать ему некуда».

Отметим, Андрей Пургин был спикером Народного совета ДНР с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го. Являлся одним из основателей Донецкой народной республики. Был отправлен в отставку якобы из-за «попытки сорвать заседание парламента». На его место пришел бывший сотрудник структур украинского олигарха Рината Ахметова, бывший сотрудник «МММ» Сергея Мавроди на Украине Денис Пушилин. Пушилин в прошлом году занял должность главы ДНР.