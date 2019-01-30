Областному вице-губернатору Ковалю дали время на бумаги. Суд продлил срок задержания

Суд в Петербурге продлил срок задержания вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля на 72 часа. Его адвокаты будут пытаться убедить судью, что ему не надо в изолятор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, вечером 30 января обвиняемого в пособничестве по мошеннической статье Олега Коваля на ближайшие 72 часа отвезут обратно к следователям. Время его адвокат потратит на сбор документов, которые могут убедить судью не отправлять чиновника в изолятор. Коваль не признает вину, обвинение ему было предъявлено накануне.

Мотивы следствия объясняет издание 47News. Ответственный за ЖКХ областной чиновник был задержан после заявления бывшего работодателя, компании «Газпром газораспределение». В материалах дела речь идёт о контрактах на строительство эксплуатационных баз газового хозяйства в селе Верховажье и селе Тарнога Вологодской области в 2013 году. В тот год Коваль занимал должность замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение». Общая сумма контрактов – 62 млн рублей, якобы причинённый ущерб – 28 млн.

Коваля на допрос увезли ранним утром 29 января. В дверь его петербургской квартиры постучали сотрудники четвёртого отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

На работу в правительство Ленинградской области Коваль ушёл в 2015 году, до этого занимая депутатское кресло в региональном парламенте.