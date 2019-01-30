Сенатор Рауф Арашуков арестован после обвинения в двух убийствах. Он просился домой за 10 миллионов

Басманный суд Москвы заключил под стражу члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах девятилетней давности и участии в преступном сообществе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного суда, вечером 30 января удовлетворено ходатайство следствия.

«Мера пресечения избрана до 30 марта 2019 года. Защита просила любую другую, не связанную с заключением под стражу, в том числе домашний арест или залог», – уточнили в пресс-службе. В СМИ уточняют, что сенатор готов был выложить до 10 млн рублей в качестве залога.

Арашукова задержали утром 30 января на заседании СовФеда. Его лишили неприкосновенности.

По версии следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей. Его предполагаемых соучастников из числа топ-менеджмента «Газпрома» допрашивает Следственный комитет.