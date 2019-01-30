Дональд Трамп поздравил лидера оппозиции Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом 30 января сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Она уточнила, что Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность президента». Отметим, лидер оппозиции сам провозгласил себя президентом после массовых акций протеста против Мадуро, прокатившихся по всей стране.

Трамп в разговоре с Гуайдо подчеркнул, что он «поддерживает борьбы Венесуэлы за восстановление демократии».