Дональд Трамп поздравил лидера оппозиции Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом 30 января сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Она уточнила, что Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность президента». Отметим, лидер оппозиции сам провозгласил себя президентом после массовых акций протеста против Мадуро, прокатившихся по всей стране.
Трамп в разговоре с Гуайдо подчеркнул, что он «поддерживает борьбы Венесуэлы за восстановление демократии».
«Исполняющий обязанности президента Гуайдо поблагодарил президента Трампа за приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы и региона в целом и подчеркнул важность массовых протестов по всей Венесуэле против бывшего диктатора Мадуро, которые должны пройти сегодня и в субботу», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.
Справка:
Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран. В СМИ сообщали, что охраной Мадуро могут заниматься представители частных военных компаний из России, однако российские власти эту информацию отрицали.