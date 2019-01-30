За спасение компаний Дерипаски от санкций лоббисты получили около миллиона долларов

Американская компания Mercury, которая помогала снять санкции США с группы En+ и других компаний олигарха Олега Дерипаски, заработала на этом около миллиона долларов. Об этом 30 января пишет The Bell.

Согласно договору, который оказался в распоряжении издания, Mercury нанял глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Лоббистской фирме платили по 108,5 тыс. долларов в месяц. Источники The Bell утверждают, что договор действует до сих пор, хотя вскоре его собираются расторгнуть.

Лоббисты убеждали Конгресс США, что санкции грозят потерей рабочих мест в нескольких странах, а также вредят имиджу администрации Дональда Трампа. Кроме того, En+ якобы могли поглотить китайские компании.

Напомним, 28 января стало известно, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски «Русал», EN+ и «Евросибэнерго». В американском Минфине указали, что ограничения сняли только с компаний, сам бизнесмен остается в санкционном списке.