За спасение компаний Дерипаски от санкций лоббисты получили около миллиона долларов
Американская компания Mercury, которая помогала снять санкции США с группы En+ и других компаний олигарха Олега Дерипаски, заработала на этом около миллиона долларов. Об этом 30 января пишет The Bell.
Согласно договору, который оказался в распоряжении издания, Mercury нанял глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Лоббистской фирме платили по 108,5 тыс. долларов в месяц. Источники The Bell утверждают, что договор действует до сих пор, хотя вскоре его собираются расторгнуть.
Лоббисты убеждали Конгресс США, что санкции грозят потерей рабочих мест в нескольких странах, а также вредят имиджу администрации Дональда Трампа. Кроме того, En+ якобы могли поглотить китайские компании.
Напомним, 28 января стало известно, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски «Русал», EN+ и «Евросибэнерго». В американском Минфине указали, что ограничения сняли только с компаний, сам бизнесмен остается в санкционном списке.
Справка:
En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Минувшей весной под санкциями США, помимо Олега Дерипаски, оказались Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и другие.
В декабре 2018 года стало известно, что минфин США готов снять санкции с компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.
В то же время американская пресса ставит под вопрос утверждение, что условия сделки по снятию санкций с российских алюминиевых компаний являются «наказанием». Договоренность Белого дома с Дерипаской позволит освободить россиянина от долгов «в сотни миллионов долларов», написала The New York Times. В издании утверждают, что сделка «оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».