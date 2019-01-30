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Власть
30.01.2019 21:54
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Заказные убийства и чистки в «Газпроме». Что объединил арест сенатора Арашукова

Член Совета Федерации Рауф Арашуков арестован в Москве. Ему вменили участие в преступном сообществе и ликвидацию политических конкурентов. Следственный комитет потрошит структуры «Газпрома» в поисках 30 млрд рублей.

Заказные убийства и чистки в «Газпроме». Что объединил арест сенатора Арашукова

Рауф Арашуков, фото - Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

СКР объявил декриминализацию Карачево-Черкесской республики. Первым под уголовный и информационный пресс попало семейство Арашуковых. «Газовый король» Северного Кавказа Рауль Арашуков заподозрен в многомиллиардных хищениях газа. Его сын Рауф стал вторым арестованным сенатором в истории российского парламента после Игоря Изместьева. Предъявленное обвинение – тоже путь к пожизненному заключению.

В сентябре 2018 года в Черкесске прошли пикеты перед республиканскими Следкомом и прокуратурой. Их посвятили нераскрытым убийствам 2010-го, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. К акциям протеста добавились письма в Москву. После командировки председателя СКР Александра Бастрыкина на Северный Кавказ дела об убийствах передали в столицу.

Несогласие вызвала фигура 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии. Рауф Арашуков регулярно упоминался в показаниях обвиняемых и свидетелей как вероятный организатор убийств, но местный Следственный комитет к нему не подступался и федералов не привлекал.

Первый заместитель руководителя СУ СК Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов работает в своей должности уже много лет, с 2007 года. По Сети гуляет совместная фотография генерала и Рауфа Арашукова, сидящих в неформальном обстановке, на праздновании чьего-то дня рождения. Пресс-секретарь СУ СК Сергей Шуваев подтвердил «Фонтанке» присутствие своего шефа на снимке.

«Она сделана лет пять-семь назад, Казбек Ахматович большой роли в расследовании убийств не играл», – уточнил Шуваев.

В ноябре 2018 года был заочно арестован исполнительный директор компании «Ставропольгоргаз» Руслан Агоев, он же – муж 28-летней сестры Рауфа Арашукова. По версии следствия, он являлся пособником в одном из убийств. Международный розыск и арест связаны с бегством Агоева в Арабские Эмираты.

В том же ноябре столичные следователи объединили уголовные дела по убийствам Жукова и Шебхузова, получив дополнительные показания о том, что у преступлений был один заказчик. Они якобы связаны с намерением Рауфа Арашукова, которому тогда было 24 года, занять пост премьера Карачаево-Черкесии.

Привлечение Арашукова-младшего к уголовной ответственности было делом времени. Следствию и Генпрокуратуре оставалось добиться снятия с него неприкосновенности, что и было сделано утром 30 января на закрытом заседании СовФеда.

Из декларации о доходах следует, что в 2017 году Арашуков заработал 4,9 млн рублей, у него в собственности приусадебный участок площадью 4,5 тысяч квадратных метров, три жилых дома площадью 890, 438 и 149 квадратных метров.

В СовФед Арашуков пришел в 2016 году, до этого возглавлял Хабезский район Карачаево-Черкесии. Аул Хабез – родовое гнездо Арашуковых.

Хорошим благосостоянием сенатор обязан не муниципальной и государственной службе, а своему 59-летнему отцу Раулю Арашукову.

Путь к статусу «газового короля» российского юга топ-менеджер начал около двадцати лет назад. В 1999-м он возглавил подразделение «Газпрома» в Ставрополье, в 2007-м перешел в компанию «Ставрополькрайгаз», в 2010-м стал гендиректором «Газпром межрегионгаз Пятигорск», в чью зону ответственности входят северокавказские регионы. С декабря 2011 года Арашуков занимает должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаз», курирует Северный Кавказ. Его кабинет находится в офисе компании на набережной Адмирала Лазарева в Петербурге. Там он и был задержан 30 января.

Рауль Арашуков, по версии следствия, с 2002 года использовал связи для назначения своих родственников и знакомых на должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Они помогали заключать договоры на поставку предприятиям газовой отрасли больше газа, чем требовалось потребителям. Остатки похищались и продавались за наличный расчет компаниям и физлицам. Объем похищенного превышает 30 млрд рублей, уверены в Следственном комитете.

«Газовое дело» возбуждено по статьям 210 УК «Организация преступного сообщества и участие в нем» и 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Несколько топ-менеджеров «Газпрома» уже ходят под подозрением. Это гендиректор компании «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, по некоторым данным, племянник Рауля Арашукова, гендиректор компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и его первый заместитель Николай Романов, а также бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузер Хашукаев.

Несмотря на арест, Рауф Арашуков останется сенатором, подтвердила спикер Валентина Матвиенко. На данный момент ему предъявили обвинение в двух убийствах, но, по информации РБК, проверят на причастность к гибели еще нескольких человек, в том числе начальника черкесского СИЗО №1 Хасана Джанаева в 2006-м и охранника помощника главы президентской администрации Али Афаунова в 2003-м. В те годы Рауф Арашуков был студентом юридического факультета Ставропольского университета.

Арашуков стал вторым действующим сенатором, задержанным по уголовному делу. В 2010 году Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за создание ОПГ, организацию теракта и убийств. С момента начала преступлений до задержания Изместьева в 2007-м прошло пятнадцать лет.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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