На Корсике неизвестный открыл стрельбу. Есть жертвы, полиция проводит спецоперацию

В коммуне Бастия на французском острове Корсика неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Об этом 30 января сообщает телеканал BFM. В полиции официально подтвердили информацию о пятерых пострадавших, среди раненых есть полицейский. Человек, открывший стрельбу, скрылся в своем доме, район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Проводится спецоперация.

DIRECT. L'homme retranché dans un appartement après des tirs sur des passants à Bastia aurait déjà été condamné par la justice #montesoru #Bastia https://t.co/aVA8fjikeT pic.twitter.com/yJBNs0Bbaz — France 3 Corse (@FTViaStella) 30 января 2019 г.

Мотивы стрелявшего неизвестны, местные СМИ сообщают, что ему около 60 лет и ранее он был осужден за убийство.