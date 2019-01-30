Под семейную резиденцию. В Петербурге продают ЗАГС, где поженились две невесты

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу дом в центре Петербурга, который стал известен как ЗАГС, зарегистрировавший брак между женщиной и трансгендером.

Двухэтажным особняком на набережной Грибоедова, 166 и возвышающимся сразу за ним отелем «Кортьярд Мариотт» владела компания «Стройпрогресс», которая к 2010 году открыла в глубине квартала восьмиэтажную гостиницу.

Некоторое время лицевое здание город арендовал под ЗАГС, где в 2014 году отношения официально зарегистрировали девушка Алена и трансгендер Ирина, по документам являющаяся лицом мужского пола. Спустя полгода Смольный принял решение закрыть Дворец бракосочетания, сославшись на экономию бюджета.

Летом 2016 года в арбитраже началось банкротство «Стройпрогресса», а в феврале прошлого года кемеровское АО «Инрусинвест» объявило о намерении купить гостиницу в рамках конкурсного производства. Гендиректор компании Роман Говор заявлял, что планов последующей продажи объекта у фирмы нет.

Согласно информации Росреестра, особняк на набережной с ноября прошлого года принадлежит ООО «Отель Управление». Единственным собственником этого юрлица в СПАРКе значится «Инрусинвест».

В объявлении указано, что здание продается под семейную резиденцию. Цена — 350 млн рублей.

«На первом этаже возможно разместить кухню, санузел, комнаты для персонала, детские игровые комнаты, кабинеты. На втором этаже хозяйские и гостевые спальни, гостиные», – говорится в тексте.