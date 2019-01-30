«Догнать азиатские верфи». Куда Полтавченко поведет корабль ОСК

«Фонтанка» с помощью утекшего в сеть документа провела экспресс-аудит долгосрочной программы развития «Объединенной судостроительной корпорации». Это первый стратегический план, который теперь предстоит актуализировать при новом председателе совета директоров Георгие Полтавченко.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Оригинал программы, принятой еще в 2014 году, закрыт для общественности, но из утекшей презентации можно узнать, что корпорация планировала догнать Азию и покорить Северный морской путь. Срослось далеко не все. Наши исследования могут помочь ОСК сэкономить 1,4 млн рублей.

31 января заканчивается прием заявок от желающих провести аудит исполнения долгосрочной программы развития «Объединенной судостроительной корпорации» по итогам 2018 года. Программа была утверждена еще четыре года назад предшественником нынешнего председателя совета директоров Георгия Полтавченко. Аудиторы помогут руководству понять, где они находятся сейчас и в чем причина того, что не все цели покорились.

В ОСК отказались предоставить «Фонтанке» возможность ознакомиться с действующей программой. Однако на сайте Выборгского судостроительного завода обнаружилась презентация с разделом «Долгосрочная программа развития АО «ОСК» (v2017)» за авторством директора департамента маркетинга и продаж корпорации Дмитрия Пряхина. Как говорят собеседники «Фонтанки» в отрасли, это рабочий документ для клиентов и он не предназначался для широкой аудитории и в сети оказался по ошибке. В ОСК заверили, что информация в нем более не актуальна, но с сайта, после наших вопросов, он пропал почти моментально.

Эта «долгосрочная программа развития «ОСК» – внутренний программный документ, c перечнем мероприятий для «достижения стратегических целей развития» корпорации до 2030 года. На анализ аудиторам отводится 40 дней. Начальная стоимость контракта — 1,4 млн рублей. В пресс-службе корпорации подчеркнули, что такой аудит проводится ежегодно. Но источник в ОСК добавил, что программа сейчас актуализируется – обсуждается её свежая версия.

Из копии сохранившего у редакции файла можно узнать о стагнации мирового гражданского судостроения, которая наметилась еще по итогам 2016 года. За это время было поставлено 2075 новых судов – на 19% меньше, чем в 2015 году. А годовой прирост тоннажа мирового флота оказался худшим за 15 лет – 3,1%. Инвестиции в новое строительство снизились на 63%, глобальный портфель заказов на конец года на 28% до 3669 штук. На этом фоне ОСК все же планирует увеличивать объемы строительства гражданского флота.

В стратегических целях корпорации до 2030 года – желание строить до половины всех гражданских судов и на 100% взять на себя инжиниринг. В самой презентации при этом говорится, что традиционная структура производства корпорации далека от таких показателей: гражданские заказы обеспечивают лишь 12% загрузки верфей, остальное – «оборонка». Еще одна цель – «обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню». C этим тоже есть трудности — в 2017 году показатель сдачи работ в срок снизился на 12,6%.

В качестве направлений развития указаны «обеспечение эффективной эксплуатации Северного морского пути и превращение его в международную транзитную магистраль» и «формирование заказов от зарубежных компании на постройку транспортных и исследовательских судов высоких ледовых категорий». Последнее в условиях международных санкций вызывает вопросы. По крайней мере, пока, например, ОСК расстается со своей финской «дочкой» и стремительно меняет иностранных поставщиков. Будет ли проще работать с иностранными заказчиками, вопрос открытый.

С Севморпутем также не заладилось — заказ на крупнейший в мире ледокол «Лидер» почти за 100 млрд рублей ушел на дальневосточную верфь «Звезда», подконтрольную «Роснефти». Хотя в презентации говорилось, что заводом строителем в 2019 году станут «Северная верфь» или «Балтийский завод».

Предшественники Георгия Полтавченко, судя по документу, планировали сократить технологический разрыв с верфями азиатского региона. Это предполагалось сделать за счет внедрения информационных технологий на всех этапах от проектирования до эксплуатации, строительства судов точными блоками.



Из запущенных для этих целей шести проектов, удалось найти свежие новости только по последнему – «разработка подводных (подледных) технологий освоения месторождений полезных ископаемых арктических морей (шифр «Айсберг»)». Но и они не обнадеживают.

В марте 2018 года главный конструктор ЦКБ Рубин Евгений Торопов рассказывал в интервью «Оружию России», что две темы из проекта «Айсберг» – роботизированная сейсморазведка и роботизированное бурение – попали в аналитическую часть госпрограммы освоения арктической зоны Российской Федерации. Однако прямое выделение бюджетных средств на эти разработки намечено только с 2023 года и то при условии дополнительного финансирования. «Но если остановиться, взять паузу и просто ждать обещанного финансирования, возникает опасность, что специалисты потеряют интерес, займутся другими делами», – констатировал он.

Как говорил в конце прошлого года президент ОСК Алексей Рахманов, реализация масштабной модернизационной программы потребует 91-92 млрд рублей и десятилетие. Причем источник средств пока точно неизвестен. По словам топ-менеджера, это могут быть кредитные деньги по льготной ставке или инвестиции в уставной капитал ОСК. Еще три года назад на те же цели хотели в три раза больше – 200 млрд.

Илья Казаков,

«Фонтанка.Ру»